Igor Matovič - histrión par excellence

Igor Matovič založil svoju politickú kariéru na teátre, neutíchajúcich konfliktov a emóciami nabitých tlačovkách.

Jeho začiatok v SaS bol sprevádzaný nezhodami s Richardom Sulíkom, ktorý ho napokon zo strany vylúčil – hlasoval so SMER-om, čím došlo k porušeniu koaličnej zmluvy. V roku 2011 zakladá politickú stranu so svojimi kolegami - Jozefom Viskupičom, Erikou Jurinovou a Martinom Feckom. V októbri dopomohol svojim hlasom k pádu vlády Ivety Radičovej. Vo voľbách do NRSR v roku 2012 kandiduje znova na 150. mieste, čím porušuje tradíciu, že volebný líder obsadzuje prvú priečku. Opisuje to tým, že ak ho ľudia v NRSR nebudú chcieť – neprekrúžkujú ho. Správny líder má stáť vpredu, ukazovať smer, dostávať rany - aj ich dávať, ale hlavne brať zodpovednosť. Igor Matovič nikdy líder nebol, nechcel byť, ale funkciu premiéra bez mihnutia oka obsadil. Ešte pred voľbami koketoval s myšlienkou, že premiérsku pozíciu by odovzdal niekomu kompetentnejšiemu – hovorilo sa o Robertovi Mistríkovi. Po voľbách už nikto okrem Igora Matoviča neexistoval. Bol to blaf, marketingový ťah, divadlo. Igor Matovič miluje pozornosť, kamery, reflektory, konflikty, záujem médií. Žije tým, čím na seba ešte upozorniť, aby sa dostal na titulky svetových médií. Chce byť prvý, no stojí vzadu.